Un Posto al Sole, spoiler 10 novembre 2025: in ansia per Gianluca Giulia decide di…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 10 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che saranno tutti preoccupati dopo che Gianluca è andato via in quel modo, Rossella e Renato hanno provato a fermarlo per impedirgli di guidare ubriaco ma non ci sono riusciti.

Spoiler Un posto al sole 10 novembre 2025: Giulia prende una decisione, Castrese fa una rivelazione a Sasà

Il giovane Palladini ha un serio problema con l’alcol e la situazione è degenerata dopo che è stato licenziato al Caffè Vulcano. Il suo era un impiego temporaneo ma lui era convinto che gli avrebbero rinnovato il contratto ed è per questo che c’è rimasto malissimo quando ha scoperto che non potevano farlo.

In ansia per Gianluca Giulia prenderà una decisione drastica. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Bice continuerà a portare avanti il suo piano contro Troncone per recuperare i suoi soldi e coinvolgerà ancora Mariella. Intanto Castrese dirà a Sasà di voler iniziare una battaglia contro Gagliotti per riavere il marchio di famiglia.