Un Posto al Sole, spoiler 27 giugno 2025: Samuel si sfoga con Nunzio, Mariella nei guai

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 27 giugno 2025, nell’ultimo penultimo settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che infastidito dalla freddezza e dal rifiuto di Elena durante il loro incontro Gennaro Gagliotti ha mostrato il suo atteggiamento arrogante e violento. L’imprenditore era convinto che stesse nascendo qualcosa tra loro ma quando ha capito di non avere speranze l’ha attaccata duramente.

Spoiler Un posto al sole 27 giugno 2025: Nunzio geloso di Gianluca

Michele continuerà ad indagare per saperne di più sulla scomparsa di Assane e, colpito dalle parole di Agata, le chiederà di aiutarlo a far venire a galla la verità. Nel frattempo Samuel si sfogherà con Nunzio, all’amico dirà di essere preoccupato per l’esuberanza della fidanzata.

Cammarota farà un discorso molto maturo, però finirà per smentirsi nel momento in cui vedrà Gianluca e Rossella insieme. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella sarà nei guai per colpa di Bice che la coinvolgerà nel suo piano di vendetta contro Lello Troncone.