Un posto al sole settimana dall’8 all’11 luglio 2024

Un posto al sole nella settimana dall’8 all’11 luglio 2024 presenterà un doppio appuntamento giovedì. Invece, il giorno seguente, ossia venerdì 12, non verrà trasmesso per lasciare il posto a un importante anniversario sportivo.

Un posto al sole dall’8 all’11 luglio 2024, Guido è in crisi

Mariella soffrirà moltissimo, durante la prossima settimana, ha intuito la crisi sentimentale di Guido e spera che tutto torni alla normalità. Claudia, intanto, non è messa meglio, visto che la paura del fallimento e il tempo che passa inesorabile la rende molto vulnerabile.

LEGGI ANCHE: Tempesta d’amore, anticipazioni dall’8 al 12 luglio 2024

Manuela dovrà condurre una difficile convivenza con Micaela, che per ravvivare il rapporto con Samuel è diventata molto trasgressiva. Una bella notizia calmerà la gemella. Rossella si chiederà chi prenderà il posto di Luca come primario del reparto.

Riccardo confiderà a Rossella le proprie difficoltà

Lucia chiederà a Eugenio di migliorare il loro rapporto. Viola sarà scombussolata per i rischi professionali che sta correndo Damiano. Claudia continuerà ad approfittare di Guido per migliorare la propria autostima e Mariella ormai ha capito la predisposizione del marito.

Egli è coinvolto dalla donna, mentre la moglie si sente sempre più sola e avvilita. Deluso nel lavoro, Riccardo confiderà a Rossella le proprie difficoltà scatenando i suoi sensi di colpa. Marina cercherà invano di far riavvicinare Roberto e Filippo, Diego si impegnerà a confortare Ida. Eugenio organizzerà un incontro con Antonio e Lucia.

Alberto potrebbe diventare pericoloso

In mezzo a tanti problemi, la condotta autodistruttiva, dovuta all’abuso di alcool, Alberto potrebbe diventare pericoloso per sé e per gli altri. Ida sta vivendo una situazione molto difficile, ma spera che il tempo basti a farla passare. Samuel non ce la fa più a reggere la trasgressività di Micaela.

Luca si troverà in auto con Alberto che sarà completamente fuori di sé. Crescerà il rapporto di stima e complicità tra Rosa e Don Antoine, mentre Manuel sta per ricevere una visita poco gradita. In cerca di un po’ di romanticismo nel loro rapporto, Samuel spiegherà a Micaela quello che prova. Insomma sarà una settimana di grandi sorprese, non credete?