Tempesta d’amore, anticipazioni dall’8 al 12 luglio 2024

Ecco Tempesta d’amore e le anticipazioni dall’8 luglio 2024. Leander vuole dichiarare il suo amore a Eleni. Noah gli rivelerà che la sorella è ancora innamorata dell’ex fidanzato! Helene proverà ad aiutare Shirin a superare le proprie paure andando insieme a lei al Caffè Liebling. Inspiegabilmente, però, La Richter abbandonerà la ragazza da sola nel locale…

Valentina eviterà Michael, ma finisce per ritrovarsi bloccata insieme a lui per tutta la notte nella casa sul lago…

Carolin accuserà Max di aver influenzato la Sonnbichler: ne nascerà un’altra violenta discussione, che addolorerà profondamente Vanessa. Vedendo la sua amata soffrire, Carolin si rivolgerà a Max…

Eleni ha ormai capito di amare Leander! Su consiglio di Shirin, la ragazza deciderà di invitare il suo amato a cena. Dopo avere discusso con Carolin, Max chiederà a Vanessa se davvero sarebbe più felice senza di lui e verrà rassicurato. A quel punto sarà Carolin a doversi interrogare…

Helene inizierà a preoccupare André… Valentina confesserà finalmente a Michael i suoi sentimenti! Il medico si assicurerà che la ragazza venga trasferita in un altro reparto dell’ospedale.

Shirin vorrà sottoporsi al trapianto di retina il prima possibile, nonostante il parere contrario di Gerry e dei medici

Dopo aver tentato di dichiararsi a Leander, Eleni si presenterà in ospedale… e lo bacerà appassionatamente! Christoph chiederà a Krüger di manipolare l’avvocato di Markus per riuscire a condannare quest’ultimo. Con grande sorpresa il legale di Schwarzbach sceglierà la peggior possibile strategia per il suo cliente…

Tempesta d’amore e le anticipazioni dall’8 luglio, Eleni e Leander sono finalmente una coppia e vogliono vivere appieno il proprio amore. Trovare un momento di intimità, però, si rivela più difficile del previsto… Intanto i Sonnbichler si cimenteranno con un corso di flamenco…

André sarà sempre più preoccupato per le continue dimenticanze di Helene e proverà a convincere quest’ultima a consultare un medico. Eleni e Leander si rifugeranno nella baita di Max per avere un po’ di riservatezza. Sulla strada i due assistono ad un incidente…

Alexandra deciderà di diventare l’avvocato difensore di Markus

Per avere il perdono di Eleni ella deciderà di stare lontano dalla madre, respingendo con decisione ogni suo tentativo di riavvicinamento. André insisterà, Helene si convincerà a farsi visitare da Michael. E la diagnosi sarà terribile!

