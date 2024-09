Un Posto al Sole: puntata 18 settembre 2024, le anticipazioni di questa sera

Cosa succederà nella puntata di oggi 18 settembre 2024 di “Un Posto al Sole”? Tante novità e colpi di scena nell’amata soap Rai.

Terzo appuntamento della settimana per “Un Posto al Sole“, l’amatissima soap opera targata Rai, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3. Anche nella puntata di questa sera 18 settembre 2024, succederanno tante cose degne di nota. Risvolti inaspettati della trama, cambiamenti nelle vite dei personaggi della vincente fiction che da oltre seimila puntate accompagna l’ora di cena di tantissimi italiani.

Siete curiosi di sapere che cosa accadrà a Palazzo Palladini e al Caffè Vulcano questa sera? Ecco tutti gli spoiler, le anticipazioni e che cosa aspettarsi da questo episodio di “Un Posto al Sole”.

Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata di martedì 18 settembre 2024: che cosa succederà?

Grandi colpi di scena per la puntata di oggi 18 settembre di “Un Posto al Sole“, che anticipa le prossime avvincenti puntate della soap opera Rai3.

Fonte: Instagram @unpostoalsole – Un Posto al Sole puntata 18 settembre – Ilsipontino.it

Proprio durante la puntata di questa sera, inizia il processo di adozione di Tommaso che coinvolge Roberto e Marina. Per gli eterni rivali le cose non si mettono bene e la distanza tra loro è sempre maggiore. Roberto non vuole altro che strappare il bambino dalle mani di Ida. Non sarà un processo emotivamente facile e la storia rischia di farsi complicata. Ferri farà di tutto perché le cose vadano dalla sua parte: cercherà anche di convincere Silvia e Michele a testimoniare in suo favore.

Prosegue, nel frattempo, la pericolosa vicenda del boss Torrente. Alberto è molto preoccupato e in ansia per le possibili ritorsioni del criminale. E proprio per questo motivo deciderà di rivelare alcune preziose informazioni su Torrente a Cimmino e Nicotera. Il nascondiglio del camorrista è sempre più vicino, ma la strada da fare è ancora lunga e piena di pericoli.

Sono tanti gli interrogativi da svelare e che potranno essere compiuti soltanto guardando la puntata di questa sera di Un Posto al Sole: Lara ritratterà nel processo di affido di Tommy? Il boss Torrente sarà finalmente arrestato? Non resta che scoprirlo questa sera alle 20:50 su Rai3.