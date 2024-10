Un posto al sole news, Marina a Roberto ancora lontani

Un posto al sole news mostrano Marina a Roberto ancora lontani. La donna arriverà a dire al marito: “Vai dallo psicologo!”, prima della chiusura della serie. La soap, tutta italiana, ambientata in uno dei luoghi più belli del nostro paese, ha attirato l’attenzione con quanto è accaduto con Torrente (Loris De Luna) e con il piccolo Tommaso (Luigi De Feo).

Un posto al sole anticipazioni: Marina (Nina Soldano) e lo scontro con il marito

Marina non reagirà bene per il comportamento del marito nel riprendersi il bambino. Inoltre è andato a letto con Lara (Chiara Conti). La donna, dopo una profonda riflessione a Londra, tornare… ma non sarà sola!

Un posto al sole spoiler: Roberto contro Filippo per Radio Golfo

Marina tornerà presto a Napoli, come mostrano Un posto al sole news, con la nipote Alice (Fabiola Balestriere). Roberto sarà contento per questo, ma La moglie lo stupirà con una richiesta inaspettata. Al marito chiederà, infatti, se intende portare avanti il loro rapporto, sottoporsi a una terapia psicologica.

Ferri accetterà di andare dallo psicologo? Dalle anticipazioni scopriamo che l’imprenditore “darà un significativo segnale a Marina“, quale sarà la sua decisione?

Un posto al sole news: Roberto si metterà contro Filippo

Inoltre Roberto carpirà la possibilità di avere un nuovo inserzionista. In questo modo andrà contro Filippo (Michelangelo Tommaso). Sartori, già infastidito che il padre intervenga nelle questioni della radio, reagirà clamorosamente, che arriverà a fare?

Lo scopriremo presto, prima che l’intera vicenda si concluda! A presto con Un posto al sole news