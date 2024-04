Un posto al sole news, Damiano sorprenderà Viola

In occasione del suo 40° compleanno grazie a Un posto al sole news, scopriamo che il poliziotto si unirà ai festeggiamenti per Viola e le farà un regalo speciale. Insieme all’amata, festeggerà con i suoi amici e familiari.

Un posto al sole anticipazioni, Flavio avrà paura che Diana si svegli dal coma

Flavio temerà che il suo piano contro Diana lo danneggi e che la donna possa svegliarsi dal coma e lo denunci. Per Viola arriverà il suo 40esimo compleanno, Raffaele e Ornella la sproneranno a festeggiare, ma lei non è dell’umore giusto e non vuole che suo figlio si rattristarsi per la mancanza di suo padre.

Damiano le sta preparando una sorpresa speciale che sarà in grado di farle cambiare lo spirito della giornata. Il poliziotto prima si recherà in gioielleria per acquistare un dono da dare all’ amata, poi si recherà da lei con un mazzo di fiori.

La donna nell’ultimo periodo ha vissuto male la sua relazione con Damiano

Il poliziotto riuscirà a farla sorridere, anche se gli ultimi negli ultimi tempi la coppia è stata vessata da una crisi. Viola cambierà idea e festeggerà il suo compleanno con una cena curata dallo chef Diego al caffè Vulcano.

Diana intanto continuerà a essere in serio pericolo, sospesa tra la vita e la morte in un letto di ospedale. Nunzio porterà indagherà per scoprire cosa sia successo e chi si nasconde dietro quanto è accaduto. Flavio è il vero responsabile dell’incidente di Diana, risvegliandosi potrebbe ricordare la dinamica dell’incidente.

Flavio chiederà aiuto al pericoloso boss Torrente

Rossella aveva soccorso Diana dopo l’incidente, oltre al vigile urbano Guido Del Bue. Per quanto riguarda Flavio, che chiederà al boss Torrente? Vorrà fare uccidere la donna?

Da un compleanno siamo passati a un incidente, la trama di Un posto al sole è sempre stata accattivante. Ecco il motivo per cui la soap ha ricevuto tanto successo!