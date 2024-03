Un posto al sole news aprile 2024: Silvia ha paura per Otello

Un posto al sole per aprile 2024 mostrano Silvia terrorizzata. Otello non risponde al telefono e Silvia ha paura, la soap partenopea è trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 20.50.

Un posto al sole news, il giorno di Pasquetta

Che ci attende ad Aprile a Un posto al sole? Un episodio preoccuperà Silvia che il giorno di Pasquetta, chiamerà il padre Otello (Lucio Allocca). La giovane voleva informarsi sulla sua salute, ma lui non risponderà.

La donna andrà a lavorare, l’ansia però le crescerà a dismisura. Ella si chiederà: “Perché il telefono del genitore è spento? Sarà successo qualcosa?” Quando Michele (Alberto Rossi) arriverà al Caffè Vulcano con Micaela (Gina Amarante), Silvia gli racconterà del silenzio di Otello, le dirà che non è tranquilla.

Saviani si offrirà di accompagnarla

Saviani accompagnerà Silvia da padre, Otello è a casa tranquillo e rimarrà sorpreso quando sentirà suonare al campanello della porta e si troverà di fronte Silvia e Michele. Lui starà bene, ma la batteria del suo cellulare è troppo vecchia.

Dura poco, e Otello si dimentica di ricaricarla! Calmati, i tre pranzano insieme. Michele berrà qualche bicchiere di vino e Silvia si offrirà di guidare al ritorno. Michele insisterà per guidare lo stesso. Poi stupirà Silvia.

Egli dirà: “se in passato le avesse dato ascolto, forse non si sarebbero mai lasciati…“. Così la coppia si ritroverà travolta dalla passione. Una volta tornati “lucidi”, Saviani non si pentirà, Silvia sentirà di aver sbagliato.