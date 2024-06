La promessa anteprima settimanale dal 3 al 7 giugno 2024

Che accadrà nella soap iberica La promessa ecco l’anteprima settimanale dal 3 al 7 giugno 2024. Mentre Cruz si intromette troppo insieme a Lorenzo, Margarita esorterà entrambi a starne fuori. I due sosterranno di volere il bene di Martina, sarà vero? Margarita e Fernando intanto, nutrono la paura che i marchesi allontanino Martina da loro. Accadrà questo?

Salvador non può pagare l’intervento all’occhio

Salvador rinuncerà con grande desolazione all’intervento programmato per l’occhio. Abel gli ha comunicato il costo ed è troppo alto. Simona e Candela prepareranno da mangiare per don Orengo, senza essere viste.

Non solo, Candela glielo porterà e gli terrà compagnia, giocando a carte. Feliciano li vedrà e lo dirà a Petra. Cruz inviterà Jimena a a pensare bene, prima di partire per Madrid. Jimena si dichiarerà convinta ad andare e le chiederà di non intromettersi.

La Promessa anticipazioni, Mauro compie su ordine di Feliciano i lavori più duri

Molti fatti accadranno alla Tenuta, durante la prima settimana di giugno. Feliciano si farà male alla mano, Jana confermerà a Manuel che tra loro è finita. In seguito o metterà al corrente del suo dispiacere per la partenza verso Madrid. Lei nutre ancora gli stessi sentimenti.

Ramona è gravemente malata, Jimena litigherà con i suoceri e con il marito. Egli teme che trasferendosi a Madrid, l’amore per gli aerei venga trascurato e soprattutto Jana. Margarita il comportamento ribelle a dismisura di Martina e si prepara a tornare a Madrid.

Margarita invia due lettere, alla servitù e l’altra a Beatriz Oltra

Lorenzo e Cruz si chederanno il motivo per cui Fernando e Margarita hanno scritto a chi ha rovinato la reputazione della loro foglia. Salvador non vuole essere compatito per non essere in grado di pagare il prezzo della sua operazione e teme di rimanere per sempre cieco.

Cruz va nella stanza di Simona e Candela per vedere se ci sia davvero un uomo da loro. Teresa riuscirà a portare via in tempo Orengo. Abel andrà da Jimena e gli dice che il suo malessere deriva da una discussione con Manuel.

Fernando vuole fare pace con Martina

Le ricorderà la sua infanzia e le dirà che deve sposare Antonio. Maria proporrà una colletta per raccogliere il denaro per l’operazione. Martina si confiderà con Cruz su Beatriz e che lei voleva vendicarsi per averle rubato il fidanzato.

Lorenzo e Cruz vogliono sfruttare Beatriz per mandare a monte le nozze di Martina. Ella si sfogherà con Curro e gli dirà di essere disperata perché i suoi genitori vogliono che sposi il figlio del duca. Curro intanto, le chiederà di sposarlo!

Come si può leggere, le anticipazioni de La Promessa sono sempre più intriganti!