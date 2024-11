Un posto al sole, l’ammissione di Paolo SORRENTINO | “qualche sceneggiatura l’ho scritta io”

Paolo Sorrentino regista e sceneggiatore di fama mondiale, vincitore del premio Oscar per il film “La grande Bellezza” torna nelle sale con un nuovo film che si preannuncia un nuovo successo “Parthenope“. Nel suo tour di promozione del film, il registra partenopeo è sbarcato anche su uno dei podcast più seguiti del web “Tintoria” condotto con simpatia da Stefano Rapone e Daniele Tinti. Nel podcast i “presentatori” incontrano ogni settimana ospiti che possano raccontare la loro storia e le loro avventure.

Questa settimana è toccato appunto proprio a Paolo Sorrentino, durante la conversazione lo sceneggiatore ha raccontato del suo passato, del suo incontro con Silvio Berlusconi nel periodo in cui stava scrivendo “LORO” il film che narra le vicende professionali, politiche e private di Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo, lo incontro nella sua casa di Arcore e lo stesso Berlusconi gli propose di girare il film nella sua casa, invito che il regista non accolse per restare più neutrale possibile nel racconto.

Paolo Sorrentino ha scritto la sceneggiatura di alcune puntate di Un Posto al Sole, la verità a Tontoria

Un racconto simpatico è stato quando i due conduttori hanno chiesto a Sorrentino se fosse vera la storia che lui avesse scritto alcune delle sceneggiature della longeva soap italiana “Un Posto al sole” all’inizio il regista sorpreso risponde “come fate a sapere tutte queste cose sulla mia vita”, poi entra nello specifico dicendo che prima di diventare famoso lui era uno dei tanti sceneggiatori che mandava sceneggiature in giro per l’Italia. In realtà lui “direttamente” non ha scritto o partecipato alla sceneggiatura di nessuna puntata di Un Posto al Sole ma ha ammesso di aver scritto sceneggiature per suoi amici che poi hanno presentato ad un posto al sole. Un’ammissione indiretta che da merito alla soap italiana ed anche al registra impegnato in questo momento con la promozione del suo nuovo film.