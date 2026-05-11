GF Vip, caos dopo la festa swing: Francesca Manzini bacia Raul Dumitras e scoppia la polemica

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Serata movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la festa swing organizzata dagli autori avrebbe scatenato tensioni e polemiche tra i concorrenti.

Secondo quanto raccontato dai gieffini, Francesca Manzini avrebbe bevuto più del previsto durante il party insieme ai Boys4Road. La stessa imitatrice avrebbe poi ammesso di essersi sentita “ubriaca” nel corso della serata.

Il presunto bacio nel Confessionale

A far discutere sarebbe stato soprattutto un episodio avvenuto nel Confessionale con Raul Dumitras. Stando ai racconti dei concorrenti, Francesca Manzini avrebbe scherzato con Raul fino a baciarlo sulle labbra.

Quando la vicenda è diventata di dominio pubblico nella Casa, l’imitatrice avrebbe reagito duramente contro Raul Dumitras:

“Non ti ho mai detto di non dirlo, ma una persona con un po’ di tatto non lo avrebbe detto!”

Raimondo Todaro difende Francesca

Nel corso della discussione è intervenuto anche Raimondo Todaro, che ha provato a calmare gli animi:

“Non c’è niente di male, era uno scherzo!”

A rendere ancora più acceso il clima ci avrebbe pensato Alessandra Mussolini con una battuta ironica sull’accaduto.

Il caso potrebbe finire in puntata

L’episodio potrebbe ora diventare uno degli argomenti principali della prossima diretta del Grande Fratello Vip, con il pubblico curioso di scoprire se verranno mostrate le immagini complete del presunto bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras.