Affari Tuoi, il meteorologo beffa il Dottore e trionfa: quanto ha vinto?

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Nuova serata ricca di emozioni ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata andata in onda domenica 10 maggio 2026, protagonista è stato Raffaele dalla Puglia, meteorologo di professione, che è riuscito a portare a casa una vincita da 30mila euro dopo una partita combattuta fino all’ultimo pacco. Decisiva una scelta finale che ha spiazzato il Dottore e acceso l’entusiasmo del pubblico in studio.

Raffaele sorprende tutti nel finale di partita

La partita di Raffaele è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Dopo un avvio positivo, il concorrente pugliese si è trovato a dover gestire diverse offerte da parte del Dottore, cercando di capire se fidarsi del proprio istinto oppure accettare una proposta economica sicura.

Nel corso della puntata, Stefano De Martino ha anche raccontato un curioso episodio legato al concorrente: secondo quanto emerso in studio, la televisione della sua camera d’albergo si sarebbe accesa improvvisamente da sola poco prima della registrazione. Un dettaglio che Raffaele ha interpretato quasi come un segno del destino.

Arrivato nelle fasi decisive del gioco, il meteorologo pugliese ha scelto di non cedere completamente alle strategie del Dottore. La decisione presa sull’ultimo pacco si è rivelata vincente e gli ha permesso di chiudere la partita con 30mila euro, tra gli applausi del pubblico e la soddisfazione di Stefano De Martino.

Ancora una volta Affari Tuoi conferma il suo grande successo televisivo grazie a partite imprevedibili, concorrenti spontanei e finali sempre carichi di tensione. Il programma continua infatti a essere uno degli appuntamenti più seguiti dell’access prime time di Rai 1, capace di mescolare leggerezza, emozione e suspense in ogni puntata.