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È il Real Celle di San Vito la squadra più leale e sportiva di tutte

Vinta la Coppa Disciplina nel campionato di terza categoria campana. Il calcio come veicolo di valori positivi

Lo sponsor tedesco, il gemellaggio con l’Irlanda, la curiosità dei media nazionali e l’orgoglio del piccolo borgo

CELLE DI SAN VITO (Fg) – Il Real Celle di San Vito, squadra di calcio che rappresenta il paese più piccolo della Puglia, ha vinto la Coppa Disciplina della terza categoria campana gironi di Benevento. La Coppa Disciplina è un premio sportivo attribuito alle società che si distinguono per il comportamento più corretto durante il campionato. Il riconoscimento non premia la vittoria sul campo, ma la sportività, la correttezza dei giocatori, dei dirigenti e dei tifosi. In pratica, viene stilata una classifica basata su un sistema di penalità; le società che accumulano il minor numero di sanzioni (ammonizioni, espulsioni, multe, squalifiche del campo) vincono il premio.

Domenica 10 maggio si è giocata l’ultima giornata di campionato, a seguito della quale è arrivata l’importante coppa che premia in primis un gruppo di ragazzi uniti dalla passione per il calcio.

La sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini, non nasconde la propria soddisfazione per il riconoscimento conquistato dalla squadra del proprio paese: “Sono davvero contenta che la squadra di calcio, prima ancora che per i risultati sportivi, si sia distinta per il comportamento e il fair play dimostrato in campo”, ha dichiarato la sindaca Giannini. “Speriamo che anche per il prossimo campionato troveremo in Campania la stessa ospitalità e la stessa fattiva collaborazione che abbiamo riscontrato in questa stagione”.

LA STAGIONE SPORTIVA. Il Real Celle di San Vito ha finito il campionato in ottava posizione con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 12 sconfitte. I gol fatti sono stati 24, quelli subiti 59. Il campionato è stato vinto dal Flachi Cautano piazzatosi primo in classifica con 34 punti. Ad accompagnarlo in seconda categoria sarà la vincente dei play-off che saranno disputati dallo Sporting Paupisi, dall’Aurelio M. Pacillo e dall’Atletico Benevento. “La Coppa Disciplina è un traguardo importante che ci riempie di gioia e di soddisfazione – ha dichiarato Fabio Romano, allenatore e capitano del Real Celle di San Vito –. Questo premio è una vittoria per tutto il nostro paese senza dimenticare che fare calcio qui a Celle resta comunque una grande vittoria”.

LO SPONSOR…TEDESCO. IL GEMELLAGGIO CON L’IRLANDA. Lo sponsor principale del campionato è stato “Romano Automobili”, autosalone che si trova a Ohlsbach, in Germania, di proprietà di un cellese emigrato, Giuseppe Romano. Nel 2022 la squadra di calcio cellese passò dalla terza categoria foggiana alla terza categoria di Benevento e, per questo passaggio, finì alla ribalta delle cronache nazionali e, precisamente, su Rai Tre, nel programma televisivo a diffusione nazionale “Il Settimanale”. Il servizio, a cura del giornalista pugliese Emiliano Cirillo, si intitolò “La squadra emigrante”. Un passaggio effettuato soprattutto per abbattere i costi delle trasferte, diminuendo i chilometri da percorrere. Nel 2023, invece, la squadra guidata dal capitano e allenatore, Fabio Romano, strinse un gemellaggio con il Loughgall, compagine irlandese che milita nella Premiership Nord Irlandese. La città di Loughgall, dopo che la squadra di calcio centrò la promozione in Premiership Nord Irlandese, venne alla ribalta delle cronache europee per aver sancito il record di città più piccola presente in un campionato di massima serie in tutta Europa.

Loughgall, infatti, situata nella Contea di Armagh, ad una sessantina di chilometri da Belfast, conta solo 280 abitanti, un numero che, seppur doppio rispetto a quello di Celle di San Vito, resta comunque modesto. Due piccolissime realtà unite da un rapporto di affetto e di fede comune verso il gioco più bello del mondo, il calcio.

SU PROPAGANDA LIVE. Infine, un paio di anni fa, tutta la parte finale della puntata di “Propaganda Live”, nella serata di venerdì 22 marzo 2024, è stata dedicata a Celle di San Vito e alla sua squadra di calcio. Diego Bianchi, conduttore della trasmissione, si collegò in diretta con Fabio Romano per commentare quanto era emerso nei giorni precedenti riguardo al possibile arrivo, come coach dell’undici cellese, del giornalista Giovanni Floris. Una proposta avanzata in diretta nazionale dalla trasmissione radiofonica “Protagonisti”, di RTL 102.5. La sindaca Giannini ed il capitano Romano, infatti, intervistati dall’emittente radiofonica, si erano detti disponibili ad affidare a Floris (che in quei giorni stava seguendo il corso per diventare allenatore) la guida tecnica della formazione che rappresenta il borgo nelle categorie dilettanti. Lo stesso giornalista, sempre in quei giorni, ringraziò la sindaca e la squadra per l’offerta.