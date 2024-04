Un posto al sole anticipazioni settimanali dall’8 al 12 aprile 2024

Eccoci a Voi con Un posto al sole e le anticipazioni settimanali dall’8 al 12 aprile 2024. Che succederà? Gli episodi della settimana in cui già siamo entrati della soap opera trasmessa da Rai 3 ci sorprenderanno.

I condomini di Palazzo Palladini, con le loro storie di vita, assomigliano a noi tutti, per questo divengono parte della famiglia facilmente.

Un posto al sole anticipazioni e trame settimanali

Un posto al sole è la soap opera trasmessa da Rai 3, prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia, ormai giunta alla ventottesima stagione. Ogni puntata quotidiana va in onda alle ore 20.50, dopo Il Cavallo e la Torre, il programma di Marco Damilano.

Durante questa settimana gli episodi vanno dal 6421 al 6425

Lunedì 8 aprile

Nunzio scoprirà perchè è stato ferocemente aggredito e Diana si confiderà con lui. Egli la supporterà e l’ascolterà. Rossella penserà a ciò che le ha detto Luca e cercherà di capire ciò che prova. Guido e Mariella sono perennemente in crisi, come faranno a ricostruire la loro acclamata coppia?

Martedì 9 aprile

Rossella dovuto soccorrere Diana, si troverà vicina a Riccardo. Nunzio sarà molto coinvolto nella faccenda e reagirà lasciando di stucco la ragazza. Il ritorno di Ida porterà nuovi problemi tra Roberto e Marina, che non hanno la minima intenzione di rinunciare a Tommy. Il bambino metterà in crisi Marina che cercherà di capire quale sia il suo ruolo.

Mercoledì 10 aprile

Nunzio non crede che a Diana sia successo un incidente stradale, Rossella vedrà l’aspetto molto aggressivo del ragazzo e la preoccuperà. Clara maturerà un’importante decisione, Eugenio si confronterà con Lucia su Damiano. Roberto cercherà di evitare a Marina le tensioni dovute a Ida e placherà il senso di inadeguatezza con Tommy.

Puntate di giovedì 11 aprile, Venerdì 12 aprile

Giovedì 11 aprile

Clara, con l’aiuto di Rosa, intende incontrare Eduardo in carcere per parlare della gravidanza. Lucia intanto valuterà la richiesta di Eduardo di avere Damiano come referente. Eugenio non lo asseconderà. Rossella sarà intimamente divisa nei suoi sentimenti, Nunzio proverà a scoprire la verità.

Venerdì 12 aprile

Niko riceverà una visita a sorpresa che sconvolgerà tutti i suoi impegni. Sarà un incontro imprevisto con una persona che gli è stata vicina in passato. Rossella sarà complice, tra Silvia e Giancarlo ci sarà molta tensione. La donna penserà ancora a Michele? Clara ed Eduardo dovranno pensare al figlio in arrivo e a collaborare con la giustizia di lui.