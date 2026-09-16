Monte Sant'Angelo

Il 27 settembre la Notte Bianca a Monte Sant’Angelo

Redazione16 Settembre 2026
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Il 27 settembre la Notte Bianca a Monte Sant’Angelo

Tra le pagine del programma della Festa c’è una notte che promette di essere davvero speciale.

🌙 27 SETTEMBRE — NOTTE BIANCA

Una serata tra musica, food e grandi sorprese.

E una delle sorprese ha già un nome: CremoPOP, Cremonini Tribute Band 🎶

Alle 21.00 in Piazza Beneficenza, un viaggio nella musica di Cesare Cremonini, dai Lunapop di 50 Special ai grandi successi della carriera solista.

🎤 25 anni di canzoni da cantare insieme.

Questo è solo un piccolo anticipo. Il resto? Ve lo sveleremo presto.

Manfredonia Isole Tremiti
Redazione16 Settembre 2026