Monte Sant'Angelo
Il 27 settembre la Notte Bianca a Monte Sant’Angelo
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Il 27 settembre la Notte Bianca a Monte Sant’Angelo
Tra le pagine del programma della Festa c’è una notte che promette di essere davvero speciale.
27 SETTEMBRE — NOTTE BIANCA
Una serata tra musica, food e grandi sorprese.
E una delle sorprese ha già un nome: CremoPOP, Cremonini Tribute Band
Alle 21.00 in Piazza Beneficenza, un viaggio nella musica di Cesare Cremonini, dai Lunapop di 50 Special ai grandi successi della carriera solista.
25 anni di canzoni da cantare insieme.
Questo è solo un piccolo anticipo. Il resto? Ve lo sveleremo presto.