Tempesta d’amore puntate dal 16 al 20 settembre 2024

Ecco puntuali le anticipazioni sulle puntate di Tempesta d’amore, dal 16 al 20 settembre 2024. Vanessa e Max verranno colti da un brutto temporale. Per salvarsi si rifugeranno in una baita. Essa apparteneva al fitness trainer. La vicinanza, inviterà i due a fare l’amore.

Tempesta d’amore Alexandra fa trasferire Vroni in un altro ospedale

Vroni verrà trasferita, come voleva Alexandra in un altro nosocomio. Lì la sottoporranno a una nuova autopsia. Quando riceverà il referto, ella accuserà Leander di aver procurato la morte della figlia. Yvonne aiuterà Erik nello studio approfondito di un personaggio.

Si tratta di Ajay Khan ed è interessato a copiare il suo stile, la voce e il suo odo di muoversi. Il fine è riuscire a imitarlo per trarre in inganno Ulrike! Ce la farà? Max mentirà a Carolin, non le dirà della notte passata con Vanessa. Quest’ultima capirà di non voler mentire alla fidanzata e le confesserà ogni particolare, implorerà di essere perdonata.

Eleni difenderà Leander dalle accuse di Alexandra e chiederà aiuto a Christoph

Sorgeranno non pochi problemi, Alexandra chiederà aiuto a Christoph per calmare la madre. L’albergatore proverà a riunire la figlia e la compagna, ma Markus si metterà di mezzo e rovinerà tutto. Erik arriverà al Fürstenhof fingendosi Ajay Khan e tutti verranno ingannati dall’interpretazione eccezionale. Gerry, però, lo metterà in difficoltà con una richiesta.

Carolin è distrutta dalla confessione di Vanessa e deciderà di chiudere la loro relazione. Eleni non riuscirà a convincere Alexandra a sotterrare l’ascia di guerra con Leander. Disperata, la ragazza si recherà alla roccia magica che simboleggia il suo amore per Saalfeld. Quest’ultimo avrà la stessa idea.

Valentina verrà rimproverata da Michael per il troppo tempo in cui si trattiene con i pazienti

La giovane ragazza capirà che il lavoro di infermiera non fa per lei. Gerry inizierà a sospettare che “Ajay Khan” sia il suo amico Erik. Quest’ultimo proverà a togliere i dubbi del ragazzo, ma non sarà convincente.

Eleni e Leander si giureranno amore eterno e prometteranno di non lasciarsi separarle mai. Poco dopo, però, Markus, muoverà accuse molto gravi alla figlia. Noah verrà distrutto dal dolore per la perdita di Vroni e Valentina deciderà di stargli vicina.

Gerry scoprirà un riccio mentre terrorizza i cavalli nelle scuderie del Fürstenhof

Gerry deciderà di catturare il piccolo animale. André manipolerà il curriculum di una giovane cuoca, Greta Bergmann. Ella apparirà come una sua sostituta perfetta. Lo chef spererà così di riuscire a recarsi in Sudafrica. Il suo inganno non durerà a lungo.

Il piano di Erik procederà a gonfie vele, Ulrike manifesterà di voler lasciare il marito per lui. Qualcosa di inaspettato rovinerà tutto, di he si tratterà?