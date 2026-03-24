Un posto al sole, anticipazioni 30/3 – 3/4: Alberto perde il controllo

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Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 30 marzo al 3 aprile 2026, si preannunciano ricche di colpi di scena e sviluppi drammatici. Al centro della narrazione troviamo una decisione difficile per Abba, una reazione esagerata da arte di Alberto e situazioni che rischiano di degenerare. Tra queste le condizioni di salute di Nunzia che desteranno particolare attenzione.

Un posto al sole spoiler: Anna pronta a lasciare Napoli

Il fulcro della settimana sarà senza dubbio la decisione di Anna di lasciare Napoli. Una scelta maturata dopo un periodo di forte tensione emotiva, tra il giovane Gianluca e il padre di lui, Alberto.

Palladini senior, però, non accetterà facilmente questa situazione. L’avvocato, già segnato da un rapporto complicato e da sentimenti contrastanti, reagirà in maniera impulsiva e sempre più spregiudicata. La sua ossessione per Anna lo porterà a impedire la partenza della giovane e a costringerla a troncare qualsiasi tipo di rapporto con Gianluca. Alla fine, i due si giureranno di continuare la loro frequentazione “clandestina” in barba allo stesso Gianluca, del tutto ignaro dell’insano rapporto tra il padre e la sua ragazza.

Il rischio è che Alberto oltrepassi definitivamente il limite, mostrando un lato oscuro già intravisto nelle puntate precedenti. Il pubblico assisterà così a unna nuova deriva del personaggio, sempre meno controllato e sempre più dominato dalle emozioni.

Parallelamente, un’altra storyline porterà grande apprensione: Nunzia avrà un malore e verserà in condizioni molto gravi. La donna sarà accompagnata in ospedale da Clara, la quale cadrà in un forte stato di tristezza e apprensione. Il dolore e la paura per una possibile perdita metteranno a dura prova gli equilibri già fragili di diverssi personaggi della soap.