Un Posto al Sole, spoiler 9 marzo 2026: Alberto folgorato da Anna, Raffaele cerca di rassicurare Diego

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 9 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Gianluca mostrerà un interesse sempre più forte per Anna ma non sarà l’unico, anche Alberto non potrà fare a meno di pensare alla passione esplosa con la ragazza.

Spoiler Un posto al sole 9 marzo 2026: Diego si trasferisce da Ornella e Raffaele? Intanto Mariella…

Per Diego e Ida è un momento davvero delicato e lui non è certo che sia la scelta più giusta trasferirsi per un po’ a casa di Raffaele e Ornella. Il padre cercherà di rassicurarlo dicendogli che per loro sarà un piacere accoglierlo.

Giordano farebbe di tutto per aiutare il figlio, ma non terrà in considerazione che anche sua moglie sta vivendo un delicato momento. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere Mariella sarà ancora intenzionata a farla pagare a Massaro, infatti continuerà a contattarlo sull’app di incontri. Intanto Sasà avrà paura che l’amica possa compiere un passo falso lasciandosi prendere troppo la mano.