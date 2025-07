[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un posto al sole anticipazioni 14 luglio, una trasmissione speciale verrà preparata da Michele. Non sarà l’unica sorpresa, le anticipazioni relative a lunedì 14 luglio 2025, la trasmissione radiofonica dedicata al caporalato arriverà una sorpresa…

Un posto al sole puntata di lunedì 14 luglio 2025, Michele prepara la trasmissione ma…

Le anticipazioni e la trama relative all’episodio di Un posto al sole trasmesso lunedì 14 luglio 2025 sono sorprendenti. Michele (Alberto Rossi) si accingerà a preparare una trasmissione radiofonica dedicata al caporalato.

Gli giungerà una notizia sconvolgente. Antonio (Eduardo Scafora), intanto faticherà a gestire l’assenza del padre e il nervosismo lo invaderà per l’intromissione della famiglia che lo vorrebbeaiutare. Per fortuna Viola (Ilenia Lazzarin), con una telefonata riuscirà a cambiare il suo stato d’animo…

Un posto al sole andrà in vacanza?

La soap completamente italiana, la cui location è Napoli, tra Palazzo Palladini e il caffè Vulcano, continuerà fino al 9 agosto quando non la vedremo per una quindicina di giorni per poi riprendere con la trentesima stagione.

Molti sono i fan che seguono la soap fin dalla prima puntata. Mentre i personaggi sono cambiati, i telespettatori aumentano. Sia la trama che gli attori attirano il pubblico e la fama cresce a dismisura. Di certo l’appuntamento quotidiano mancherà, presto arriverà la nuova stagione.