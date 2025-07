Un Posto al Sole, spoiler 10 luglio 2025: Alberto denuncia Ferri? Viola in ansia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 10 luglio 2025, nel penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Viola sarà molto preoccupata per Eugenio dopo che si è sentito male ed è finito in ospedale. Il suo ex marito verrà sottoposto ad altri accertamenti per trovare la giusta cura in grado di migliorare le sue condizioni di salute.

Spoiler Un posto al sole 10 luglio 2025: Gagliotti mette in atto il suo piano ai Cantieri

Nella puntata di ieri della fiction partenopea provocato da Alberto nel giardino di Palazzo Palladini Roberto ha perso il controllo e lo ha colpito sul volto con un pugno. Marina ha paura che Palladini possa denunciarlo per il suo aggressivo gesto.

Nel frattempo Gennaro Gagliotti inizierà a mettere in atto il suo piano per rilanciare i Cantieri. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Ferri e Marina cercheranno di limitare le dannose conseguenze in attesa di trovare un modo per toglierli il potere decisionale.