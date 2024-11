Un Natale magico a Torremaggiore. Eventi dal 1 dicembre al 6 gennaio

Torremaggiore: tutto pronto per il gran cartellone degli eventi natalizi. Si parte domenica dicembre

Quest’anno l’Amministrazione Comunale di Torremaggiore con grande impegno ha programmato un ricco cartellone di eventi per ragazzi, famiglie ma soprattutto per i più piccoli: numerosi eventi in calendario dal 1 dicembre al 6 gennaio. Molte sono le iniziative di piazza, perché crediamo nel valore della socialità, della condivisione, del fare festa insieme.



Si inizia domenica 1 dicembre con l’accensione dell’albero e l’inaugurazione della pista da pattinaggio sul ghiaccio, animazione per bambini, mercatino degli hobbisti e il concerto di musica Gospel che riscalda i cuori.



L’immancabile mercatino di San Nicola domenica 8 dicembre quest’anno vedrà l’esclusiva partecipazione e uno spettacolo della cabarettista Emanuela Aureli e gli Scena Muta italian music band.



La Notte Bianca in programma sabato 21 dicembre sarà un’esplosione di festa con stand enogastronomici, animazione per bambini, artisti di strada e si ballerà fino a notte fonda con special guest LE DONATELLA.



E ancora, la manifestazione Natale di pace tra i popoli, che vede nella musica e nel ballo sociale occasione di scambi e conoscenza reciproca tra tutte le comunità etniche che ormai fanno parte della nostra comunità.



Per i più piccoli e le famiglie, oltre che le piazze, anche il Castello ospiterà attività di laboratori, letture, teatro e cinema per una rassegna di 4 giorni che terminerà con la Notte Rossa della Cultura il 28 dicembre.

NATALE A TORREMAGGIORE – IL PROGRAMMA



Al castello saranno allestite inoltre, tre mostre: Numismatica, dei presepi partecipanti al concorso“Il Presepe tra tradizione, suggestione e arte delle mani” e di fotografie “E’festa al paese”.



Il programma vedrà anche il ritorno di una manifestazione storica “la Befana del Vigile” iniziativa nata nel dopoguerra: nel giorno dell’Epifania, 6 gennaio, privati cittadini, ditte e negozianti usavano portare doni e dolciumi ai vigili, infreddoliti sulle loro pedane in mezzo al traffico dei principali incroci, prima che la diffusione massiccia dei semafori portasse alla scomparsa di questa figura familiare.



Sono attesi a Torremaggiore tantissimi turisti e visitatori che verranno per divertirsi e trascorrere momenti sereni di felicità…la città illuminata da luci natalizie è pronta ad accoglierli in un clima di grande festa.

L’amministrazione ringrazia tutte le Associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo ricco programma, in particolare la Pro Loco “Peppino Barbieri” di Torremaggiore.

Emilio Di Pumpo

Sindaco di Torremaggiore