Un mese tra istituzione e legalità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UN MESE TRA ISTITUZIONI E LEGALITA’

Il mese di Marzo è stato per gli alunni dell’Ipeoa M. Lecce di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, ricco di avvenimenti, infatti hanno partecipato ad una serie di iniziative formative interessanti. Una di queste è stata quella del 20 marzo u.s. nella quale si è parlato con il Dirigente della Polizia di Stato di Manfredonia dott. Agostino Licari di Bullismo e Cyber Bullismo.



L’incontro è stato organizzato (come le altre iniziative similari precedenti), dal prof. Roberto Martino, Funzione Strumentale per i rapporti con gli enti locali. L’intervento del dott. Licari ha entusiasmato i ragazzi i quali sono interventi con domande appropriate ma è stato soprattutto stabilito come: ”Il bullismo e il cyber bullismo sono due forme di violenza – come ha chiarito il Dirigente della Polizia di Stato – che colpiscono soprattutto i ragazzi e le ragazze in età scolare. Il bullismo oltre a maltrattare, umiliare, isolare o minacciare una persona ritenuta più debole o diversa, tende all’isolamento della vittima. Mentre il cyber bullismo si svolge attraverso i mezzi digitali, come i social network, le chat, i messaggi, le foto o i video”.



Entrambe queste pratiche possono avere conseguenze gravi sul benessere fisico e psicologico delle vittime, e che possono far scaturire ansia, depressione, scarsa autostima, difficoltà scolastiche, isolamento sociale o pensieri suicidi. È stato altresì evidenziato dal dott. Licari: “come per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo, è importante che tutti gli attori coinvolti, famiglie, scuole, istituzioni, media, associazioni, collaborino e si impegnino a promuovere una cultura del rispetto, della tolleranza, della solidarietà e della responsabilità. In particolare i ragazzi e le ragazze devono essere informati e sensibilizzati sui rischi e sui danni di queste condotte e devono essere incoraggiati a denunciare e a chiedere aiuto in caso di bisogno”.

A chiudere il ciclo degli incontri è intervenuto anche il consigliere regionale avv. Paolo Campo, già Sindaco di Manfredonia il quale ha parlato il 28 marzo u.s. del funzionamento dell’ente Regione, in un incontro organizzato altresì dal Prof. Antonio Balta, referente della sede Ipeoa di Manfredonia. Per l’occasione era presente anche l’assessore all’istruzione della Città di Manfredonia, prof.ssa Cecilia Simone.



A tracciare un resoconto di questi ultimi trenta giorni è stato il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti il quale ha manifestato come: “Mi corre l’obbligo di salutare le comunità educanti di San Giovanni Rotondo e Manfredonia. In questi giorni si sta completando il discorso di conoscenza delle istituzioni con i rappresentanti della Regione Puglia e della Polizia, ma la scuola vuole chiudere il cerchio invitando anche un rappresentante delle istituzioni europee. Oltre a ringraziare il dottor Agostino Licari, il Sindaco di Manfredonia La Marca, l’on. Gatta e il consigliere Campo, vorrei sottolineare come la nostra scuola è sempre in linea con l’attualità infatti il 6 aprile inizierà il Progetto Erasmus, mentre il progetto sulla legalità – aggiunge il dirigente Talienti – continuerà con un viaggio in Sicilia nei luoghi di Falcone e Borsellino il 28 aprile. Inoltre abbiamo completato gli esami per la Certificazione Linguistica B1, Cambridge. Per chiudere, l’Ufficio Scolastico Regionale ci ha assegnato dei fondi per quanto riguarda i corsi sulla sicurezza stradale. Inoltre si sta stanno pianificando delle attività che costituiranno un ponte tra quest’ anno e il prossimo anno scolastico e che si svolgeranno nel periodo estivo utilizzando le risorse del territorio quali il mare, con i corsi di canottaggio e vela”.



Quindi una scuola che vuole contribuire a far tramutare del territorio in una comunità proattiva: “Una scuola oltre il tempo scuola – continua il prof. Talienti – che fronteggia e batte la devianza e la povertà educativa le quali vanno contrastate in questa maniera se veramente si vuole costruire una cittadinanza attiva. Quindi bisogna andare oltre il tempo scuola, oltre le barriere e oltre gli ostacoli lavorando in sinergia. Inoltre per l’incontro con Paolo Campo dobbiamo ringraziare Pasquale Armillotta, Giovanni Iaconeta e Raffaele Lauriola che oltre al supporto tecnico, sono stati di orientamento per i ragazzi e da supporto per l’elaborazione dell’esercitazione conclusa con una degustazione con pietanze locali. L’Ipeoa M. Lecce attiverà infine un corso di giornalismo sportivo per una preparazione a tutto tondo oltrepassando il retaggio che vuole la nostra preparazione solamente nell’ambito dei laboratori enogastronomici”.



Il prof. Roberto Martino a conclusione dell’incontro con il consigliere regionale ha letto una parte compito di un’alunna dell’Ipeoa M. Lecce: “Il continuo disinteresse dei cittadini nei confronti delle istituzioni che si manifesta nella maggior parte delle democrazie attuali, non è dovuto solo al qualunquismo e/o a protesta a volte neanche consapevole. Tutto ciò è dovuto a qualcosa di più grave, cioè ad una perdita di fiducia nella democrazia come veicolo di emancipazione sociale, specialmente trai giovani e le categorie più svantaggiate”, un segnale questo di una consapevolezza di come la scuola sia importante per la formazione dei cittadini di oggi e di domani.