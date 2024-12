[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un Manfredonia in gran spolvero ne fa tre alla Palmese

Finalmente torna a vincere in casa il Manfredonia, dopo la prima vittoria in campionato ottenuta alla seconda giornata di campionato contro il Fasano ma soprattutto lo fa con una prestazione brillante e convincente, con tre reti rifilate alla Palmese, squadra rivelazione del campionato.

Le avvisaglie della crescita tattica e mentale si erano avute nella gara contro il Casarano di quindici giorni fa, poi il blackout del secondo tempo di Acerra, con conseguente sconfitta che rappresentava un bel passo indietro.

Oggi, invece, è tutta la squadra a cui va un plauso, per essersi espressa su livelli soddisfacenti per quasi tutta la gara, eccezion fatta per 6 minuti della prima frazione di gioco, tra il 18’ed il 24′, con il portiere Antonino, impegnato da Munu con un tiro pericoloso dalla distanza deviato in angolo.

Al 19′ Orefice al volo su calcio d’angolo ma Antonino devia ancora in angolo. Al 20′ ancora Manu ad prendere la mira da fuori area ed infine Orefice (migliore in campo), dopo una sgroppata in solitaria impegnava severamente Antonino con ulteriore deviazione in angolo.

Al 28′ è il Manfredonia che si rende pericoloso con Carbonaro pronto a replicare la prodezza di fino del goal realizzato contro il Casarano: assist al bacio di Giacobbe, penetrazione laterale in area, tiro con effetto a giro che si stampa sulla traversa.

Al 42′ passa in vantaggio il Manfredonia con Carbonaro che perfezione a rete un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per ingenuo atterramento in di Coppola da parte dell’estremo difensore Pollini.

Si ritorna in campo per la seconda frazione di gioco ed il Manfredonia mostra i muscoli ma soprattutto la grinta. Al 15′ Me Cinque decide di mandare in campo Gigino Calemme, la cui rapidità e palleggio (alla Orefice) mettono in seria difficoltà la retroguardia Palmese.

Al 21′ cross di De Luca, pallone nell’area piccola con Giacobbe e poi Calemme che impegnano severamente Pollini. Passa un minuto ed è Calemme a pennellare un cross per la testa di Porzio che raddoppia per il Manfredonia.

Al 25′, azione da manuale, con rapidissima ripartenza, con Forte (Mostruoso) che palla al piede riparte dalle retrovie, scambia con Porzio che manda a rete Calemme, pareggiando il conto degli assist.

Al 26′ è ancora Porzio a colpire il palo. Le sostituzioni di Mr Cinque, lasciano il risultato invariato sino al triplice fischio finale. Una vittoria importante e convincente che consente al Manfredonia di abbandonare la penultima posizione in classifica.

Positivo l’esordio del centrale Giampà ben coordinato, nei compiti difensivi, con altri due baluardi quali Forte e Castaldi.

Ritorno finalmente in campo di Sepe e qualche minuto per il talentuoso 2007 Fischetti.

A consuntivo una prestazione convincente e di grande intensità di tutta la squadra da cui ripartire mentalmente per i prossimi impegni nei quali si deve mentalizzare un concetto: rispetto per tutti paura per nessuno.

Da ultimo, la società è libera di fare tutte le scelte tecniche confacenti ai propri obiettivi ma giocatori come Calemme e Scaringella non sarebbe il caso di convincerli a restare? Sarebbero sicuramente utili alla causa unitamente a quelli che sono arrivati e che dovrebbero arrivare per sostituire coloro che formalmente hanno deciso di rescindere ed accasarsi altrove.

Antonio Castriotta