Un gruppo di studenti trascorrerà l’anno scolastico in giro per l’Italia con Il progetto “Strade Maestre”

Un gruppo di studenti trascorrerà l’anno scolastico in giro per l’Italia grazie al progetto “Strade Maestre” che trasformerà l’Italia in un’aula a cielo aperto. Faranno lezione ispirate ai luoghi visitati.

Zaino in spalla e una grande sete di conoscenza per una piccola classe di studenti liceali che peregrinerà attraverso lo Stivale, tra sentieri e mulattiere. Il progetto “Strade Maestre” combina istruzione e scoperta del territorio. L’idea alla base del progetto è quella di rivoluzionare il tradizionale concetto di apprendimento scolastico. La dimensione collettiva sostituisce quella individualistica. Focalizzandosi sul processo piuttosto che sul risultato, si superano le dinamiche competitive e si impara imparando. Si sviluppa il pensiero divergente e il “problem solving“. La classe sarà composta da otto ragazzi e otto ragazze provenienti da diversi indirizzi liceali. La giornata tipo degli studenti si alternerà tra ore di trekking e momenti di didattica all’aperto, con lezioni ispirate alle meraviglie naturalistiche e storico-artistiche del Bel Paese. Un anno scolastico alternativo tra apprendimento teorico e pratico. Studieranno Pirandello ad Agrigento, chimica lungo i sentieri appenninici e geologia sull’Etna. A fine anno i ragazzi dovranno sostenere un esame per dare conto delle conoscenze e competenze acquisite.

Le tappe del percorso

Si partirà il 16 settembre da Orvieto, piccolo borgo in provincia di Terni, in Umbria e si proseguirà verso la Sardegna, percorrendo l’isola da nord a sud fino a Cagliari, seguendo cammini interni e tratti di costa. Si arriverà prima in Sicilia e poi in Calabria. Dopo Natale comincerà l’ascesa verso il nord Italia, con destinazione finale prevista nel capoluogo Friulano.

La scuola fuori da scuola: non solo banchi e lavagne

Gli esperti di formazione spiegano come imparare fuori dalle aule scolastiche possa offrire agli studenti benefici psicofisici e di apprendimento cognitivo, comportamentale e sociale. Non solo, questo modo di fare lezione, lontani dai banchi, promuoverebbe l’educazione delle nuove generazioni al rispetto ambientale. Inoltre, l’esercizio fisico migliorerebbe la memoria e favorirebbe l’apprendimento scolastico, oltre a contrastare la sedentarietà.

Uno sguardo al passato

Aristotele 3500 anni fa fondò ad Atene il Liceo o Perìpato, da perìpatos, che significa “passeggiata”. Aristotele, infatti teneva le sue lezioni di filosofia passeggiando all’aperto. I suoi studenti erano a contatto con la natura e ne subivano il fascino. Nel Liceo aristotelico non c’erano aule, né banchi né sedie. Le lezioni della mattina e del pomeriggio erano riservate ai suoi studenti, alla sera si trasformavano in vere e proprie conferenze aperte al pubblico. Il filosofo fu il precursore del “cooperative learning” e promotore ante litteram del “Lifelong Learning Programme”. Bisognerebbe ritornare a fare lezione all’aria aperta e ad Aristotele, alla curiosità intellettuale che animava le sue lezioni, per riscoprire la bellezza della cultura e al piacere della conoscenza.