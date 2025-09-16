[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un giorno di grazia per Mattinata

Ieri la nostra comunità ha vissuto un momento indimenticabile di gioia e profonda commozione.

Il Santo Padre Leone XIV ha impartito la Benedizione Apostolica e ha consacrato e benedetto una Croce d’oro, destinata ad essere apposta sulla venerata Icona della Madonna Maria della Luce, Celeste Patrona e Protettrice della nostra Città.

Un gesto di grande valore spirituale che rafforza la devozione del popolo mattinatese verso la Madonna, segno luminoso di fede e di amore che guiderà le generazioni presenti e future.

Con cuore grato eleviamo la nostra preghiera:

Maria della Luce, proteggi Mattinata e illumina sempre il nostro cammino.