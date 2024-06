Un ex allievo di Amici nel cast di Temptation Island come tentatore? “Il programma mi piace”

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island che come sempre andrà su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Gli autori hanno presentato le prime quattro coppie che si confronteranno nel viaggio dei sentimenti. Intanto sui social circolano rumors di ogni genere. Il più curioso riguarda un ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Su Tiktok è diventato virale un filmato su Nicholas Borgogni. A quanto sembra, il ballerino era dato come uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island. Un’indiscrezione che ha fatto in breve tempo il giro della rete, tanto che l’ex allievo di Amici è stato costretto a metterci la faccia.

Nicholas Borgogni di Amici smentisce la sua presenza come tentatore di Temptation Island

L’ex allievo di Amici Nicholas Borgogni era stato dato come primo tentatore di Temptation Island. Il giovane a questo punto è stato costretto a metterci la faccia smentendo categoricamente l’ingaggio per il reality dei sentimenti in riva al mare. Il ballerino infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Il programma mi piace e anche molto. Ma ragazzi cosa volete che tento? Io già tento a ballare e non mi viene un granché ma che devo tentare? Comunque no ragazzi“. Nicholas non sarà uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island in partenza probabilmente l’ultima settimana di giugno sui teleschermi di Canale 5. Il programma della Fascino ha già divulgato le prime quattro coppie che vi prenderanno parte ufficialmente mentre non ci sono ancora rumors ufficiali sui vari tentatori e tentatrici.