Ex vippone del Gf Vip ha trovato l’amore con la figlia di una prof di Amici 23: impazza il gossip

Edoardo Donnamaria è tornato al centro dell’attenzione dopo la fine della storia con Antonella Fiordelina, giunta al capolinea da tanti mesi. A quanto sembra, l’ex vippone del Gf Vip avrebbe dimenticato l’influencer per una collega, anche lei speaker di Radio Zeta. Un flirt che andrebbe avanti da dicembre mentre l’ex schermitrice è stata paparazzata con più cavalieri. In tutta questa storia, c’è finita anche la prof di Amici 23 Anna Pettinelli. L’ex concorrente del Gf Vip infatti, è stato paparazzato in dolce compagnia di Carolina Russi Pettinelli, la figlia della prof di Amici 23 e del suo primo compagno. Un’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza che ha già fatto in breve tempo il giro della rete.

Edoardo Donnamari (ex Gf Vip) avrebbe una storia con la figlia di Anna Pettinelli di Amici 23

L’ex vippone del Gf Vip avrebbe dimenticato Antonella Fiordelisi tra le braccia della figlia di Anna Pettinelli, la prof di canto grande protagonista di questa edizione di Amici 23 . Edoardo Donnamaria infatti sarebbe stato sorpreso in compagnia di Carolina ad un concerto tenutosi al Foro Italiaco. I due si conoscono da qualche tempo visto che sono colleghi di lavoro. Entrambi fanno parte della stessa radio e proprio lì sarebbe scoccata la scintilla. La convivenza tra i due non sarebbe da escludere visto che sono grandi, indipendenti e economicamente liberi. Un vero e proprio sgarbo per Antonella Fiordelisi che invece si è gettata nel lavoro e nella partecipazione a Pechino Express, dove ha ottenuto il secondo porto.