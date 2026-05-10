Attualità Manfredonia
Manfredonia, addio allo storico commerciante Gino Paglione
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Manfredonia, addio allo storico commerciante Gino Paglione
MANFREDONIA – Stamane è deceduto a Manfredonia Luigi Paglione, detto Gino, storico commerciante di scarpe a Manfredonia, all’età di 79 anni.
I funerali avranno luogo domani nella Chiesa di Santa Maria del Carmine alle ore 16.30, proprio di fronte il suo storico punto vendita.
La redazione si stringe attorno ai suoi parenti, la moglie Maria Grazia, i figli Matteo, Francesco e Stefano.