Un cavaliere spara a zero su Uomini e Donne: “Non sono compatibile con il programma”

Ernesto Russo è stato intervistato in diretta Instagram con Fralof dove ha svelato alcuni retroscena della sua passata esperienza a Uomini e Donne. Il cavaliere ha voluto dire la sua sulla segnalazione arrivata che l’ha costretto ad abbandonare il programma di Maria De Filippi. L’uomo ha affermato che lui organizza eventi, tanto da essere costantemente circondato da donne. Per questo motivo, è capitato che si frequentasse con una donna. Ernesto Russo ha poi parlato dell’esperienza avuta all’interno di Uomini e Donne. L’uomo ha raccontato di aver fatto la conoscenza di belle persone come Ida Platano, Cristina, Mauro e Renata anche se non ha legato con nessuno perché non era ben visto. Infatti, ha dichiarato le seguenti parole: “Ero sempre motivo di attacco continuativo probabilmente perché sono figo”.

Ernesto Russo non torna a Uomini e Donne

Intervistato da Fralof, Ernesto Russo ha svelato che non tornerebbe a Uomini e Donne in quanto ha capito di non essere compatibile con il programma. Il cavaliere ha accusato la trasmissione di aver tagliato i suoi discorsi al 90%. L’uomo infatti ha dichiarato le seguenti parole: “E’ la seconda volta che sono andato, comunque sento la redazione, continuo a sentirla. Io volevo fare conoscenze con più donne, tanto da aver iniziato a conoscere Jessica che però non è più venuta”. Ernesto Russo ha concluso affermando di non voler fare né il cavaliere né il tronista in quanto sta meglio a casa sua dove è libero di avere rapporti intimi come vuole. Insomma, sembra che l’uomo non farà più parte del parterre del trono over dalla prossima edizione di U&D in partenza da settembre su Canale 5.