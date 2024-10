Un Anno di Casa Natura all’Oasi Laguna del Re – Celebriamo con Nuove Iniziative e Piantumazioni

È passato un anno dall’inaugurazione della Casa Natura presso l’Oasi Laguna del Re, dedicata alla memoria del Prof. Matteo Fusilli, già Presidente del Parco Nazionale del Gargano. La sua passione e dedizione per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio continua a ispirare le nostre attività.

In questi primi dodici mesi, l’Oasi è diventata un vero e proprio laboratorio vivente, grazie alla collaborazione con istituzioni di ricerca, associazioni, scuole e volontari. Tra le iniziative promosse, abbiamo realizzato attività di sensibilizzazione ambientale, progetti scientifici e laboratori educativi che hanno coinvolto persone di tutte le età. L’obiettivo è sempre stato uno: avvicinare il pubblico alla biodiversità, educando le nuove generazioni all’importanza della sua protezione, e il nostro impegno va proprio in questa direzione, come già evidenziato da Wilson (1984), “la biodiversità è una risorsa preziosa non solo per la conservazione, ma per l’educazione delle future generazioni”.

Domenica, a partire dalle ore 9:30, vi invitiamo a unirvi a noi per una giornata speciale all’Oasi Laguna del Re. Oltre a ripercorrere i traguardi raggiunti, sarà l’occasione per partecipare attivamente alla piantumazione di nuove specie vegetali autoctone nell’area verde adiacente l’ingresso. La scelta di piantumare specie autoctone risponde a quanto suggerito da numerosi studi scientifici, secondo cui il ripristino della vegetazione locale contribuisce a migliorare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi.

“L’Oasi Laguna del Re è un luogo che appartiene a tutti”, ha dichiarato Vincenzo Rizzi, Vice Presidente della Federazione Nazionale Pro Natura “Il lavoro svolto dalla nostra federata Centro Studi Naturalistici in questo primo anno è il frutto della passione e dell’impegno di tutti coloro che hanno contribuito. La piantumazione di domenica simboleggia non solo la cura per la natura, ma anche la crescita di una comunità che si prende cura del proprio ambiente.”

La giornata sarà un’opportunità per riflettere sui progetti futuri e raccogliere idee e suggerimenti dai partecipanti. Michela Ingaramo, responsabile delle attività di ricerca, ha sottolineato: “Il nostro obiettivo è creare un santuario della biodiversità, un luogo di ispirazione per tutti. La partecipazione della comunità è essenziale per raggiungere questo traguardo.”

La partecipazione attiva della comunità è essenziale per la crescita e la protezione della biodiversità. Come affermato da Miller e Hobbs (2007), “coinvolgere le comunità locali nei progetti di conservazione è una delle strategie più efficaci per garantire la sostenibilità a lungo termine delle aree naturali”. Per questo, invitiamo tutti a contribuire con idee, tempo ed entusiasmo, perché la natura ha bisogno di ciascuno di noi per continuare a prosperare e rigenerarsi.

Vi aspettiamo numerosi domenica per celebrare questo primo anno di successi e continuare a piantare i semi di un futuro più verde e sostenibile per il nostro territorio.