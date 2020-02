“Un Amore di Natale”, Associazione Ama: “Tempo di bilanci”

Un Amore di Natale 1° edizione. È tempo di bilanci. Abbiamo terminato le operazioni connesse all’evento e provveduto al definitivo saldo dei fornitori. La festa di inaugurazione con l’accensione delle luminarie nel mese di novembre; l’apertura del villaggio di Babbo Natale; la festa di beneficenza; le donazioni alle associazioni di solidarietà Caritas San Lorenzo Maiorano e Casa Famiglia Speranza; la lotteria; i tanti eventi e spettacoli collegati sino al 6 gennaio. Tantissima partecipazione, ringraziamenti ed anche critiche che spingono l’associazione a volersi migliorare nel prossimo futuro. Occorre ringraziare tutti i nostri associati, i commercianti e gli esercenti (in particolar modo le attività di via Aldo Moro, via Tribuna, via Antiche Mura, via Gargano, corso Manfredi e viale dell’Arcangelo), le associazioni, gli imprenditori e le istituzioni che hanno creduto in questo sogno ed hanno contribuito alla sua realizzazione. Un ringraziamento speciale ai cittadini di Manfredonia ed ai suoi turisti che con passione e gioia hanno vissuto questo evento.

Ora non rimane che darci appuntamento alla seconda edizione ed abbracciare il prossimo evento che tra pochi giorni trasformerà ed animerà la bella Manfredonia: il Carnevale.

Un saluto speciale ed un grande in bocca al lupo alla ProLoco di Manfredonia ed al suo instancabile presidente ed amico Francesco Schiavone, evento nel quale A.M.A. cercherà di fornire il suo piccolo contributo.

Grazie a tutti e buon Carnevale