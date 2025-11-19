Umberto Orsini e Ellen Kessler: la storia d’amore che durò

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Umberto Orsini, attore 91enne, ha raccontato a Repubblica la sua lunga storia d’amore con Ellen Kessler. Una relazione che durò tra i quindici e i vent’anni, trasformatasi poi in un’amicizia fatta di stima e affetto reciproco.

Le parole di Umberto Orsini

“Le ho voluto molto bene. Di Ellen, ma anche di Alice, mi piaceva che erano donne intelligenti”, ha dichiarato Orsini, ricordando le gemelle Kessler recentemente scomparse con il suicidio assistito.

L’attore ha approvato la loro scelta: “Hanno fatto bene, era il loro desiderio. Sopravvivere una all’altra sarebbe stato terribile, lacerante, inaccettabile. Erano inseparabili”.

Il loro primo incontro risale al 1964 in via Teulada a Roma, durante le riprese di “I grandi camaleonti”. Lui con i costumi da rivoluzionario francese, lei in un trionfo di paillettes.

L’ultima conversazione telefonica tre mesi fa, per gli auguri di compleanno. Ellen aveva accennato solo a qualche problema cardiaco, senza allarmi particolari. Oggi rimane il ricordo di un amore autentico e di una complicità che ha attraversato decenni.