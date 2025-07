[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino e Caroline Tronelli nuova storia d’amore? Con certezza non ci è dato saperlo. Di sicuro, però non si nascondono più, la foto del bacio testimonia che il super ballerino e showman è: “Pazzo d’amore per lei”

Stefano De Martino e Caroline Tronelli nuovo gossip estivo?

Stefano De Martino sembrerebbe proprio innamorato. Caroline Tronelli, di 22 anni è la figlia di un caro amico di famiglia del conduttore. Baci in barca confermano che la relazione tra i due sembra confermare che l’avvenente creatura sia proprio la prossima fidanzata ufficiale.

Non si può scrivere che il loro sia un semplice gossip estivo. Stefano De Martino sembra realmente innamorato! Il conduttore di Affari Tuoi è stato con Caroline Tronelli, 22enne modella e figlia di un amico di famiglia del celebre volto Rai.

Stefano De Martino sembra, secondo Fanpage.it davvero innamorato

Da Fanpage.it si conferma che non si tratta di un gioco, come quache tempo fa, quando, il fascinoso conduttore, complice l’arrivo dei primi roventi caldi, si è divertito e ha incuriosito con un gioco strano: “caccia alla fidanzata”.

De Martino, ora, sembrerebbe davvero coinvolto, pronto a mettersi in gioco e a dare inizio a qualcosa di più di un semplice flirt. Lo dimostrerebbero le foto del bacio tra Stefano e Caroline in barca. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre si godevano la brezza di un giro in barca e ha scritto di “amore alla luce del sole”.

Stefano è vincolato dal nuovo legame lasciandosi alle spalle indiscrezioni, pettegolezzi

Nessua relazione fugace ma un’intesa vera sembra nata con Caroline. Il settimanale Diva e Donna, è riuscito addirittura a immortalare un bacio tra i due. “Pazzo d’amore” riporta il titolo in copertina: una conferma che il legame con la 22enne stia diventando sempre più importante?

La presenza della giovane figlia del caro amico di famiglia è costantemente accanto al conduttore, in questo periodo nelle Arene, in cui De Martino propone lo spettacolo Meglio stasera Summer Tour 2025.

Che dire? “se sono rose fioriranno”!