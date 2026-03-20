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Umberto Bossi, chi sono i figli Riccardo, Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio: età, lavoro e storia familiare

Achiropita Cicala20 Marzo 2026
Umberto Bossi, chi sono i figli Riccardo, Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio età, lavoro e storia familiare
Umberto Bossi, chi sono i figli Riccardo, Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio età, lavoro e storia familiare
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La morte di Umberto Bossi, scomparso a 84 anni nella sua casa di Varese, ha riportato l’attenzione non solo sulla sua lunga carriera politica, ma anche sulla sua famiglia, spesso finita sotto i riflettori per vicende personali, giudiziarie o semplicemente per il peso di un cognome che ha segnato la storia politica italiana.

Bossi lascia quattro figli, nati da due relazioni diverse, ognuno con un percorso molto distante dagli altri.
Chi sono? Che lavoro fanno oggi? E come si sono intrecciate le loro vite con quella del padre?

Riccardo Bossi: il primogenito tra motori, cronaca e una vita sempre esposta

Il primo figlio di Umberto Bossi è Riccardo, nato nel 1979 dal matrimonio con Gigliola Guidali. È cresciuto tra Varese e Milano, città dove è diventato un volto noto soprattutto negli ambienti sportivi legati ai motori.

Riccardo ha infatti coltivato la passione per il rally, partecipando a diverse competizioni e costruendo una breve carriera come pilota. Parallelamente, ha avuto un ruolo marginale nella Lega, ricoprendo incarichi minori e affiancando talvolta il padre nelle attività politiche.

La sua vita privata è stata spesso oggetto di attenzione mediatica. Dopo il matrimonio con Maruscka Abbate, da cui è nata la figlia Lavinia Sofia, Riccardo è finito più volte sulle pagine di cronaca rosa per relazioni successive e, purtroppo, anche su quelle giudiziarie.

Negli ultimi anni è stato coinvolto in procedimenti legati a questioni economiche e familiari, con condanne riportate dalla stampa nazionale . Oggi mantiene un profilo più defilato, lontano dalla politica e dai riflettori, anche se il suo nome continua a comparire nelle ricostruzioni sulla famiglia Bossi.

Renzo Bossi: il “Trota”, la carriera politica interrotta e la nuova vita lontana dai palazzi

Il figlio più noto al grande pubblico è senza dubbio Renzo Bossi, nato nel 1988 dalla relazione tra Umberto Bossi e Manuela Marrone.

Per anni è stato considerato l’erede politico del padre, tanto da essere soprannominato inizialmente “il Delfino”. Fu proprio Bossi senior, però, a ridimensionare quell’immagine, ribattezzandolo con ironia “Trota”, un nome che lo ha accompagnato per tutta la carriera pubblica.

Renzo è stato consigliere regionale della Lombardia dal 2010 al 2012, periodo in cui ha partecipato attivamente alla vita politica del partito. La sua carriera si è però interrotta bruscamente nel 2012, quando si è dimesso in seguito a un’inchiesta sui rimborsi elettorali della Lega.

Negli anni successivi è emerso anche il caso della sua laurea ottenuta in Albania, oggetto di indagini per presunte irregolarità . Dopo l’addio alla politica, Renzo ha scelto una vita completamente diversa, dedicandosi all’agricoltura insieme al fratello Roberto Libertà. L’azienda di famiglia, chiamata Tera Nostra, ha sede a Brenta e rappresenta il nuovo capitolo della sua vita.

Nel 2024 si è sposato in forma riservata con Izabela Corina Juncu, alla presenza del padre e dei familiari più stretti .

Roberto Libertà ed Eridano Sirio: i figli più riservati, tra agricoltura e vita lontana dai riflettori

Il terzo figlio di Umberto Bossi è Roberto Libertà, nato nel 1990. È sempre stato il più riservato dei fratelli, anche se il suo nome è comparso in passato nelle cronache per un episodio avvenuto nel 2010 durante la campagna elettorale regionale.

Negli ultimi anni ha scelto una vita più tranquilla, lavorando insieme a Renzo nell’azienda agricola di famiglia, lontano dalla politica e dalla visibilità mediatica .

Il più giovane dei quattro figli è Eridano Sirio, nato nel 1995. Su di lui circolano pochissime informazioni pubbliche, segno di una volontà precisa di mantenere un profilo privato.

Il suo nome, ispirato alla mitologia e al fiume Po, racconta molto dell’immaginario simbolico che ha sempre accompagnato la famiglia Bossi, ma la sua vita quotidiana resta lontana dai riflettori e dalle cronache politiche.

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