Ultim’ora: maxi operazione contro la mafia garganica
OPERAZIONE “MARI E MONTI”
FOGGIA: MAXI-OPERAZIONE INTERFORZE CONTRO LA MAFIA GARGANICA. NUMEROSI ARRESTI E INGENTI SEQUESTRI PATRIMONIALI.
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL’ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA STANNO ESEGUENDO, IN FOGGIA ED ALTRE LOCALITÀ DEL TERRITORIO NAZIONALE, PLURIMI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI PER I REATI DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA, TRAFFICO DI DROGA, ESTORSIONI ED ALTRO.
L’OPERAZIONE SCATURISCE DA UNA VASTISSIMA ED ARTICOLATA MANOVRA INVESTIGATIVA, DIRETTA DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI BARI, CON IL COORDINAMENTO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA.
ALLE 10.30 ODIERNE, IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI BARI TERRÀ, PRESSO L’AULA DELLA CORTE DI ASSISE DEL TRIBUNALE DI BARI (VIA DIOGUARDI 5), UNA CONFERENZA STAMPA CON LA PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA E DEI VERTICI DEI REPARTI INVESTIGATIVI DELLA POLIZIA DI STATO, DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA.
Foggia, 15 ottobre 2024