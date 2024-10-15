Cronaca Capitanata

Ultim’ora: maxi operazione contro la mafia garganica

Comunicato Stampa15 Ottobre 2024
Promo UnipolSai ilSipontino.net
Centro Commerciale Gargano
Casa di Cura San Michele
Fextra
Promo Manfredi Ricevimenti
Gelsomino Ceramiche
Beat RiGeneration

OPERAZIONE “MARI E MONTI”  

FOGGIA: MAXI-OPERAZIONE INTERFORZE CONTRO LA MAFIA GARGANICA.  NUMEROSI ARRESTI E INGENTI SEQUESTRI PATRIMONIALI.

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL’ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA STANNO ESEGUENDO, IN FOGGIA ED ALTRE LOCALITÀ DEL TERRITORIO NAZIONALE, PLURIMI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI PER I REATI DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA, TRAFFICO DI DROGA, ESTORSIONI ED ALTRO.

L’OPERAZIONE SCATURISCE DA UNA VASTISSIMA ED ARTICOLATA MANOVRA INVESTIGATIVA, DIRETTA DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI BARI, CON IL COORDINAMENTO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA.

ALLE 10.30 ODIERNE, IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI BARI TERRÀ, PRESSO L’AULA DELLA CORTE DI ASSISE DEL TRIBUNALE DI BARI (VIA DIOGUARDI 5), UNA CONFERENZA STAMPA CON LA PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA E DEI VERTICI DEI REPARTI INVESTIGATIVI DELLA POLIZIA DI STATO, DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA. 

Foggia, 15 ottobre 2024

Promo UnipolSai ilSipontino.net
Promo Manfredi Ricevimenti
Centro Commerciale Gargano
Beat RiGeneration
Fextra
Gelsomino Ceramiche
Casa di Cura San Michele
Comunicato Stampa15 Ottobre 2024
Foto di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ilsipontino.netPer segnalare variazioni, rettifiche, precisazioni o comunicazioni in merito al presente articolo è possibile inviare email a redazione@ilsipontino.net

Articoli correlati

Tragedia di Potenza: le vittime sono tre giovanissimi tifosi del Foggia

14 Ottobre 2024

Incidente stradale a Potenza, morti tre tifosi del Foggia

13 Ottobre 2024

Gennaro scomparso a Cerignola, repertate tracce biologiche

9 Ottobre 2024

Petardi nelle ore notturne, identificati minorenni. Arrestata una persona a San Severo

8 Ottobre 2024