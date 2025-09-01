Ultim'ora Foggia, nuovo incidente sulla SS89: due feriti trasportati in ospedale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ennesimo incidente scuote la comunità di Foggia e provincia: nel primo pomeriggio dell’1 Settembre due auto si sono violentemente scontrate nei pressi della Strada Statale 89, a pochi chilometri dal centro abitato.

Le vetture coinvolte sarebbero una Fiat Punto e una Fiat Panda, ma le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118, con questi che hanno trasportato in ospedale i due feriti: uno in codice rosso con un trauma cranico, l’altro in codice giallo per semplici accertamenti.

Le autorità e la polizia stradale sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e fornire maggiori dettagli sull’accaduto.