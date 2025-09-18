Ultim'ora Foggia: auto travolge monopattino in Piazza cavour

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella tarda mattinata di giovedì 18 Settembre a Foggia si è consumato un pericoloso incidente stradale, che ha visto un’auto travolgere un uomo a bordo di un monopattino, nei pressi di Piazza Cavour.

Il conducente del motociclo è stato sbalzato sull’asfalto dopo la forte collisione, ma per fortuna le sue condizioni non sembrano essere gravi.

L’uomo è infatti ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti fisici, mentre la completa e chiara dinamica del sinistro è ancora da ricostruire.