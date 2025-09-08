Ultim'ora Foggia, auto esce fuori strada sulla SP 109: feriti due giovani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paura nella notte tra il 7 e l’8 settembre lungo la Strada Provinciale 109, nei pressi della cittadina di Troia: un’auto con a bordo due giovani è uscita fuori strada per cause ancora da accertare.

Fortunatamente solo grande spavento per i giovani occupanti dell’auto, i quali sono stati trasportati in ospedale dopo gli iniziali accertamenti e interventi effettuati dagli operatori del 118. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle loro condizioni.

Presenti e immediatamente intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia per l’inevitabile messa in sicurezza della zona.