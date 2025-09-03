Ultim'ora Bari, studentessa molestata per strada: "Li denuncio anche se hanno 15 anni"

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Controverso episodio avvenuto questa sera nel quartiere Poggiofranco di Bari, in via Martin Luther King.

Martina Sisti, una studentessa universitaria, ha raccontato di essere stata affiancata da due giovani a bordo di un monopattino durante una passeggiata: uno dei due le avrebbe dato una pacca sul sedere prima di fuggire subito dopo.

La vittima ha documentato il tutto con un video sfogo e con parole durissime: “Non iniziamo a minimizzare l’accaduto, perché è da questi gesti che iniziano umiliazioni e violenze che precedono i femminicidi. Non mi interessa che abbiano 15 anni, li denuncio lo stesso!”

La ragazza ha poi concluso confermando che denuncerà il tutto formalmente alla polizia.