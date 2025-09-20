[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ultimi giorni d’estate: arriva l’autunno

Ormai è certo che l’aria fresca autunnale arriverà la prossima settimana, quando dovremo ritirare fuori gli ombrelli e soprattutto impermeabili e felpe, poiché le temperature inizieranno una ripida discesa.

Secondo IlMeteo.it, le prime regioni a mostrare segnali di cambiamento sul fronte termico saranno quelle del Nordovest, nel corso di Lunedì 22 Settembre, in seguito toccherà anche al Nordest.

Entro Martedì 23 Settembre i termometri scenderanno dagli attuali 28/30°C a valori massimi che faticheranno molto a raggiungere la soglia dei 20/22°C, in particolare nelle aree maggiormente colpite dal brutto tempo. Insomma, ben 8-10°C in meno!

Il Sud dovrà attendere oltre la metà della settimana, più precisamente dalla vigilia del weekend, per vedere le temperature subire un cambiamento evidente, in quanto il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo su questo settore del nostro Paese.