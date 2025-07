[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UISP: DEFINITI GLI INCARICHI NELLE STRUTTURE DI ATTIVITÀ REGIONALI

Il Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia accoglie con soddisfazione e orgoglio la nomina di tre propri tesserati all’interno delle Strutture di Attività Regionali UISP, dedicate alle Discipline Orientali.

Luigi Carulli è stato individuato come Responsabile Regionale per le Discipline Orientali, Vincenzo Brigida come Responsabile per il settore Karate e Francesco Gervasio come Responsabile per il settore Kung Fu.

Il maestro Luigi Carulli, cintura nera 2º Dan di Jujitsu e Difesa Personale, è Maestro e Insegnante qualificato UISP. Inizia a praticare arti marziali a 11 anni, avvicinandosi alle discipline popolari locali, per poi specializzarsi in Karate Full Contact, Jujitsu, Difesa Personale e Daito Ryu Aikijujutsu. Carulli nella stagione 2024/2025 è stato coordinatore delle Discipline Orientali per il Comitato UISP Foggia-Manfredonia.

Il Maestro Vincenzo Brigida, cintura nera 8° Dan e docente federale FESIK, è fondatore dell’ASD Funakoshi di Manfredonia e punto di riferimento nazionale per il Karate stile Shotokan.

Il Maestro Francesco Gervasio pratica Kung fu da circa 45 anni. Inoltre insegna tiro con l’arco tradizionale e scherma storica.

“Un riconoscimento importante per il lavoro svolto sul territorio – commenta Nancy Zorretti, Presidente UISP Foggia-Manfredonia – ma anche un’opportunità per contribuire in modo più ampio allo sviluppo delle arti marziali all’interno della grande famiglia UISP”.

A loro vanno i nostri più sentiti auguri di buon lavoro: siamo certi che sapranno essere guida e punto di riferimento anche a livello regionale, con la competenza, la passione e lo spirito inclusivo che da sempre li contraddistinguono.