Ugo Galli: “Villa Rossana abbandonata: incuria e degrado”
In via degli Eucalipti, 23, a Siponto, all’esterno di Villa Rossana, beneficiaria di un progetto regionale, poiché in passato confiscata alla mafia, può leggersi un avviso roboante, in cui si afferma che si tratterebbe di un bene “restituito alla comunità”.
L’immagine dimostra, al contrario, le condizioni pietose della stessa villa, con vegetazione che sovrasta addirittura l’ingresso.
Eppure, in occasione della cerimonia inaugurale, il governatore della Regione Puglia, accompagnato dal capogruppo regionale del Pd, aveva dichiarato solennemente “ restituiamo alla società ricchezza, coesione sociale e solidarietà”.
L’iniziativa fu presentata, con il solito linguaggio retorico tipico della sinistra, come “un incubatore di politiche giovanili realmente attive e orientate alla costruzione di nuovo capitale sociale da investire nell’economia legale”.
Ci chiediamo, dunque, alla luce dello stato vergognoso in cui versa l’immobile, se l’amministrazione comunale abbia intrapreso azioni per consentire un riuso effettivamente proficuo di Villa Rossana da parte della cittadinanza.
Oggi possiamo solo affermare che Villa Rossana presenta un passato di mafia ed un presente di INCURIA, ABBANDONO E DEGRADO.
Ugo Galli Consigliere Comunale