Ugo Galli: “Vicinanza alle persone fragili”

MANFREDONIA – Sono state rivolte due interrogazioni all’amministrazione comunale, in tema di fragilità.

Mediante la prima, abbiamo chiesto lumi in ordine allo stato di grave difficoltà operativa e finanziaria, che segna l’attività dell’Anna Rizzi(storico riferimento cittadino),culminato nel mancato pagamento degli stipendi, da anni, ai propri dipendenti.

L’assessore al welfare ha assicurato, a tal proposito, una costante interlocuzione con gli organi regionali, per rimuovere le problematiche segnalate.

Inoltre, abbiamo richiamato l’attenzione in relazione ai concittadini, presenti presso la RSSA “Santa Maria di Pulsano”, in Monte Sant’Angelo, per chiedere che siano garantite loro adeguate modalità asssitenziali.

Anche in tal caso, l’assessore ha sottolineato di aver stabilito contatti con il Comune viciniore, per monitorare attentamente la vicenda.

Per il tramite della seconda interrogazione, poi, abbiamo invocato l’effettivo esercizio, da parte del garante per i diritti delle persone disabili, delle proprie funzioni, così da consentire l’esplicazione dei sottesi,fondamentali, compiti.

Abbiamo ottenuto un ulteriore impegno in questa direzione, a cominciare dall’individuazione di una nuova sede, consona a rendere possibile un congruo supporto alle persone con disabilità.

Ringraziamo l’assessore, rimarcando, tuttavia, la nostra costante ed elevata attenzione, intesa a verificare che gli impegni assunti vengano adempiuti, considerata la priorità assoluta da noi attribuita agli amici disabili.

Ugo Galli Consigliere Comunale di Manfredonia