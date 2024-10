Ugo Galli: “Manfredonia presenta rifiuti ovunque”

IGIENE URBANA?

Sin dal 30 luglio, abbiamo interrogato il sindaco, in merito alle azioni, che intenda intraprendere per rimuovere le condizioni di diffuso degrado, sotto il profilo dell’igiene urbana.

La Città è sporca. E’ innegabile.

Ed il 15 ottobre, il primo cittadino ha risposto alle nostre sollecitazioni in tema, affermando che il comune sta verificando l’efficienza del servizio prestato dall’Ase, attraverso un consulente esterno.

Orbene, abbiamo già chiesto di acquisire la relazione di controllo e monitoraggio che sarà prodotta a tal fine,così da accertare se le prestazioni siano ritenute sufficienti o meno a garantire questa imprescindibile prestazione pubblica, secondo standard accettabili.

Nel mentre, dopo più di tre mesi, nulla è cambiato.

Manfredonia presenta rifiuti ovunque, comprese le aree, aventi un accentuato impatto turistico.

Le immagini allegate, infatti, dimostrano inequivocabilmente lo stato in cui,OGGI, versa la porzione circostante il castello(il cosiddetto “fossato”): trasformata in orinatoio a cielo aperto, densa di rifiuti sparsi, riposti addirittura sulla finestra del bene culturale, con transenne e bottiglie in vetro scaraventate in ogni angolo.

Infinte,come si desume agevolmente,un turista ha inteso sintetizzare molto efficacemente tale contesto, scrivendo su di un gradino, che conduce al fossato”sporco Manfredonia”.

Francamente duole il cuore!

Ugo Galli Consigliere Comunale di Manfredonia