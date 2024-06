Ugo Galli: “La notte ha portato consiglio, confermo la mia disponibilità all’incontro”

LEGALITÀ, LEALTÀ E TRASPARENZA SONO FARI CHE GUIDANO L’AGIRE

La notte ha portato consiglio. Ero certo che sarebbe intervenuta una profonda riflessione circa il pericolo di strumentalizzazione dell’incontro di parte, come i dubbi da me sollevati ieri hanno evidenziato.

Per quanto mi riguarda, ho già manifestato e confermo in questa sede la disponibilità a pubblici confronti con l’altro candidato su temi generali e specifici che riguardano la nostra comunità.

Oggi è in agenda il tema della legalità, ma nei dieci giorni che ci separano dal ballottaggio auspico vivamente che ve ne siano altri, riguardanti un’analisi profonda dei vari ambiti in cui si esplica un’azione amministrativa comunale: bilancio, attività produttive, sociale, strutture sportive, funzionamento della macchina amministrativa, opere pubbliche, urbanistica, cultura, scuola e così via.

L’altro candidato sindaco è espressione di una coalizione che per decenni ha amministrato la città e che su alcune vicende accadute ha una responsabilità diretta. Altro che nuovo e discontinuità!

Auspico che prima di parlare del futuro si possa procedere ad una profonda analisi del passato e dell’accaduto, cosa che per anni non è stata fatta.

Per quanto attiene l’incontro con la dottoressa Daniela Marcone, ovviamente ci sarò. Qualora sia stato già individuato il luogo, attendo di sapere dove. Altrimenti possiamo individuarlo insieme.