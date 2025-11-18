[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ugo Galli: “Giovane di Manfredonia ha atteso per 45 minuti un’ambulanza in Piazza Duomo”

Sono appena stato testimone oculare di un episodio, che rivela, ancora una volta, lo stato completamente deficitario della sanità pubblica d’URGENZA, nel nostro territorio.

Un giovane concittadino, colto da malore, si è improvvisamente accasciato in PIAZZA DUOMO, non in un luogo sperduto.

Ebbene, è rimasto lì in terra ad attendere invano l’arrivo di un’ambulanza per più di QUARANTACINQUE MINUTI, nonostante le ripetute chiamate della mamma, preoccupatissima, presso il 118.

Solo l’intervento del Dott. Antonio Castriotta e dell’infermiera Lella Iaccarino , presenti casualmente ed intervenuti prontamente , ha consentito un’assistenza sanitaria idonea.

La nostra comunità ha un bisogno disperato di persone così, non di servizi essenziali inefficienti e di politici inconcludenti, che hanno ridotto in questi termini la SANITÀ, nella nostra Città.

Io ci sono e ci sarò sempre.

Ugo Galli