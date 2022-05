U Jaddechere o Jatechere a Manfredonia: salviamo la pesca

Jaddechere deriva dal latino ‘viaticum’ ad indicare ‘per la via’.

I Jatechere furono i primi a trasportare grandi quantità di pesce in Provincia di Foggia ed al settentrione, addirittura all’ estero. Questo ovviamente grazie all’azienda importantissima – della famiglia De Cristofaro, in particolare il cavalier Camillo – che portò lustro alla nostra città e benessere per l’occupazione. Oggi senza di loro siamo orfani…la situazione attuale non è buona, abbiamo bisogno di un grande aiuto. Manfredonia è stata la più grande flotte navale d’Italia, attualmente non lo è sicuramente…anche se la crisi è nazionale – tornando al discorso del commercio marittimo.

Oggi i Jatechere anche denominati ‘I Pisciajul’, ossia pescivendoli, che preservano la tradizione degli operatori del settore paesano.

Di Claudio Castriotta