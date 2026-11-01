Racconto di una notte quando chiude? Svelata la data della puntata finale

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Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Sbarcata da ormai diverso tempo in Italia, la storia di Mahir e Canfeza ha collezionato quasi due milioni di telespettatori a puntata. Un grande successo che tuttavia non è eterno poiché in Turchia la serie tv non è stata rinnovata. In queste ore sta circolando in rete la presunta data della puntata finale di Racconto di una notte. Secondo alcune indiscrezioni l’ultimo appuntamento della dizi turca potrebbe essere trasmesso già nel mese di novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5.

Racconto di una notte, la puntata finale in onda il 29 novembre?

La puntata finale di Racconto di una notte potrebbe andare in onda domenica 29 novembre sulla rete ammiraglia Mediaset. La chiusura della serie tv aprirebbe le portate al tanto atteso ritorno di Far Away su Canale 5. La storia di Alya e Cihan potrebbe prendere il posto lasciato vacante da Mahir e Canfeza. Le vicende ambientate a Mardin potrebbero debuttare già a dicembre in prima serata. Al momento si tratta solo di un’ipotesi ma che se fosse confermata farebbe sicuramente piacere ai fans.

Canfeza di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)