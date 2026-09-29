Tutto per la mia famiglia: puntata extra-large in arrivo, quando andrà in onda

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Tutto per la mia famiglia si appresta ad un nuovo cambio di programmazione. Dopo il grande successo ottenuto in estate, l’amata serie tv ambientata in Turchia approderà in prima serata su Canale 5.

A partire da giovedì 8 ottobre, la dizi sarà protagonista di un appuntamento extra large, che andrà in onda subito dopo La ruota della fortuna. Una promozione che conferma l’attenzione riservata alla serie e al suo pubblico, sempre più numeroso.

La nuova collocazione porterà con sé anche nuovi sviluppi nella trama, tra ritorni inattesi, tensioni familiari e complicazioni sentimentali. Le prossime puntate si preannunciano quindi particolarmente movimentate per i protagonisti.

Per i fan della serie, l’appuntamento cambia dunque fascia oraria: dal prossimo 8 ottobre, Tutto per la mia famiglia sarà in prima serata ogni giovedì. Ma cosa accadrà nel corso delle nuove puntate? Le anticipazioni rivelano che Ogulcan farà finalmente ritorno a casa dove avrà modo di poter finalmente riabbracciare la sua famiglia. Suzan, invece, farà ingelosire Akif avvicinandosi sempre di più a Resul.