Cosa vedere gratis su Mediaset Infinity ad agosto 2026: film, serie e musica per tutti i gusti

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Agosto 2026 si apre con un catalogo ricchissimo su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming che ogni mese regala nuovi contenuti gratuiti da guardare on demand. Tra serie tv, film, musica, calcio e intrattenimento, l’offerta si rinnova con titoli imperdibili che spaziano dalle emozioni delle dizi turche alle grandi produzioni internazionali. Un mix perfetto per chi vuole rilassarsi davanti allo schermo senza abbonamenti o costi aggiuntivi.

Ma quali sono le novità di agosto? Quali serie turche debuttano su Canale 5? E quali film e programmi musicali si potranno vedere gratis su Mediaset Infinity?

My Sweet Lie: la nuova serie turca che conquista il pomeriggio di Canale 5

Dal 3 agosto, Canale 5 accoglie una nuova dizi pronta a far battere il cuore del pubblico: My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım). La storia ruota attorno a Nejat, un padre single che inventa una “bugia bianca” per proteggere la figlia Kayra, e a Suna, la donna che entra per caso nella loro vita e finisce coinvolta in un finto rapporto familiare destinato a complicarsi. Un intreccio di sentimenti, segreti e dolcezza che promette di diventare il nuovo fenomeno turco dell’estate.

La serie va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove gli episodi restano disponibili on demand. Tra i protagonisti spicca Furkan Palalı, già amatissimo in Italia per il ruolo di Fikret Fekeli in Terra Amara, affiancato da Aslı Bekiroğlu e dalla giovanissima Lavinya Ünlüer. Un cast che unisce volti noti e nuove promesse, perfetto per chi ama le storie familiari dal sapore romantico e leggero.

Film e musica: Oppenheimer e Yoga Radio Estate accendono agosto

Il mese di agosto porta anche grandi titoli cinematografici e musicali. Il 5 agosto, Canale 5 trasmette in prima visione assoluta il film evento Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan. La pellicola racconta la vita del fisico J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, e la nascita della bomba atomica durante il Progetto Manhattan. Un film intenso e visionario che riflette sul potere della scienza e sulle responsabilità dell’uomo di fronte alle proprie scoperte. Dal 6 al 12 agosto, il film sarà disponibile on demand su Mediaset Infinity, pronto per essere rivisto gratuitamente.

La musica, invece, torna protagonista con Yoga Radio Estate, lo show di Italia 1 condotto da Enrico Papi e Noemi. Dopo il successo di TIM Battiti Live 2026, le piazze dell’Emilia Romagna si trasformano in palcoscenici a cielo aperto per quattro serate di pura energia. Sul palco si alternano gli artisti più amati del momento, tra hit estive e performance live che fanno ballare e cantare il pubblico. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica italiana e vuole godersela in streaming gratuito.

Calcio e fiction: Coppa Italia e grandi serie da rivedere

Dal 14 al 17 agosto, Mediaset Infinity trasmette in chiaro i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, con le prime sfide della nuova stagione calcistica. Un’occasione per tornare a vivere le emozioni del campo e seguire le squadre che sognano di sollevare il trofeo, dopo la vittoria dell’Inter nella scorsa edizione. Le partite saranno disponibili anche in streaming gratuito, per non perdere nemmeno un gol.

Ma il catalogo di Mediaset Infinity non si ferma al calcio. Tra le serie tv da rivedere, spiccano titoli amatissimi dal pubblico italiano:

A testa alta – Il coraggio di una donna, con Sabrina Ferilli nei panni di una preside alle prese con uno scandalo mediatico.

nei panni di una preside alle prese con uno scandalo mediatico. Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman , ambientata nella Palermo dei misteri e delle passioni.

e , ambientata nella Palermo dei misteri e delle passioni. Colpa dei sensi, miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi , con Gabriel Garko e Anna Safroncik .

e , con e . Una nuova vita, con Anna Valle, che racconta la rinascita di una donna dopo otto anni di carcere.

Ogni titolo è disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, pronto per essere rivisto in qualsiasi momento, anche da smartphone o tablet. Un’offerta che si rinnova costantemente e che ad agosto 2026 regala il meglio di cinema, fiction, musica e sport, tutto in un unico luogo digitale.